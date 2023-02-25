فينيسيوس يتوّج بجائزة لاعب الأسبوع على حساب محرز

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا، على حساب الدولي الجزائري رياض محرز.

وتفوق فينيسيوس على رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو جناح نابولي، بالإضافة للتركي هاكان كالهانغولو نجم إنتر ميلان.

وتوج النجم البرازيلي بالجائزة، بفضل مساهمته في الانتصار العريض الذي حققه ريال مدريد أمام ليفربول الإنجليزي، بخماسية، حيث تمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وكان محرز الأقرب لمنافسة فينيسيوس على جائزة لاعب الأسبوع، بعدما سجل هدف مانشستر الوحيد أمام لايبزيغ في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.