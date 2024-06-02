فينيسيوس يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال

أصبح البرازيلي فينيسيوس جونيور، أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نجم ريال مدريد، الهدف الثاني لناديه في مواجهة بوروسيا دورتموند، التي لعبت سهرة السبت بملعب ويمبلي.

وأشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، إلى أن فينيسيوس بعمر 23 عاما و325 يوما، أصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا.

🚨🚨🚨📊 فينيسيوس جونيور أصغر لاعب يسجل في نهائيين مختلفين في دوري أبطال أوروبا. 💫🤍 pic.twitter.com/mNUy4CHYoq — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 1, 2024

وتجاوز فينيسيوس الرقم القياسي للأسطورة الأرجنتيني ليو ميسي الذي سجل بعمر 23 عاما و338 يوما في عام 2011.

وكان ميسي قد سجل في نهائيي 2009 و2011 ضد مانشستر يونايتد.

وبات فينيسيوس أول لاعب برازيلي في التاريخ يسجل في نهائيين مختلفين لدوري الأبطال.

وكان فينيسيوس قد قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر، عام 2022 على حساب ليفربول، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد.

كما ساهم النجم البرازيلي بشكل مباشر في 22 هدفا في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا 11 هدفا و11 تمريرة حاسمة.

وأصبح نجم ريال مدريد أكثر اللاعبين مساهمة في أهداف بمراحل خروج المغلوب، قبل أن يبلغ 24 عاما، إلى جانب ليونيل ميسي.