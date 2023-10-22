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رياضة

فينيسيوس يعلّق على تعرضه لواقعة عنصرية خلال مباراة إشبيلية

عمر سلامي
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فينيسيوس يعلّق على تعرضه لواقعة عنصرية خلال مباراة إشبيلية
ح.م
فينيسيوس يتعرض لإهانة عنصرية

علّق نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، على تعرضه لواقعة عنصرية خلال مواجهة إشبيلية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس في بيان له عقب المباراة: “أشكر إشبيلية على موقفهم السريع والعقاب في حادثة أخرى مؤسفة بالكرة الإسبانية.. للأسف، شاهدت فيديو آخر لحادثة عنصرية في مباراة اليوم، لكن هذه المرة كان بطلها طفل”.

وأضاف نجم ريال مدريد: “أشعر بحزن شديد لعدم وجود أحد يعلمك، إنني أستثمر الكثير في التعليم بالبرازيل، لتكوين مواطنين بمواقف مختلفة عن هذه”.

وتابع: “الوجه العنصري اليوم موجود على المواقع الإلكترونية كما يظهر في العديد من المناسبات الأخرى، آمل أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريعات إلى الأبد”.

وختم فينيسيوس: “يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص.. أعتذر عن التكرار، لكن هذه الحادثة رقم 19. والعد لا يزال مستمرا…”.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور تعرّض لإهانات عنصرية من المدرجات في ملعب رامون سانشيز بيثخوان، في حين نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة للمشجع، الذي قام بحركة عنصرية تجاه فينيسيوس.

وقال إشبيلية في بيانٍ رسمي: “يود نادي إشبيلية أن يؤكد أنه بعد اكتشاف سلوك عنصري ومعاد للأجانب من قبل أحد المشجعين في مدرجاته، فقد شرع في التعرف عليه وطرده من الملعب”.

وختم: “يلتزم إشبيلية بمعارضة أي سلوك عنصري ويبدي ميله وتعاونه مع السلطات للقضاء على هذه الأفعال، والتي لا تمثل شغف نادي إشبيلية”.

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