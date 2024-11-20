فييرا مدربا لنادي جنوى الإيطالي

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعاقده مع الفرنسي باتريك فييرا للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا للمقـال ألبرتو جيلاردينو.

ورحب النادي الإيطالي، بالمدرب الجديد فييرا، كما تمنى حظا موفقا للمدرب جيلاردينيو المقال بسبب سوء النتائج.

وكان بطل العالم في عام 1998 من “الديوك” قد عمل مدربا لمانشستر سيتي تحت 23 عاما من 2013 إلى 2015، ثم درب نيويورك سيتي الأمريكي، ونيس الفرنسي، وكريستال بالاس الإنجليزي، قبل تجربته الأخيرة مع ستراسبورغ، والذي غادره في شهر جويلية الماضي.

ويملك جنوى 10 نقاط من أول 12 مباراة في الموسم ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.