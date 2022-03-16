فييرا يعترف بقوة محرز ويكشف سّر “تعطيله” في مواجهة السيتي وبالاس

أكد بأنه يتمتع بمهارات كبيرة جدّا

كشف المدير الفني لنادي كريستال بالاس الانجليزي، باتريك فييرا، عن سّر نجاحه في شّل الآلة التهديفية لنادي مانشستر سيتي الانجليزي وهدافه الجزائري، رياض محرز، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في المرحلة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ولم ينجح نجم “الخضر”، رياض محرز، في تعزيز حصيلته التهديفية مع مانشستر سيتي خلال مواجهة كريستال بالاس، المتوقفة حاليا عند حدود 21 هدفا في كل المسابقات، بعد أن عانى من الرقابة اللصيقة في مواجهة كتيبة باتريك فييرا، حسب المحللين، ويتصدر محرز لائحة هدافي النادي السماوي هذا الموسم، وقال المدير الفني الفرنسي، باتريك فييرا، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، تناولتها صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” المقربة من النادي السماوي، وصرح: “يجب أن تكون جاهزًا، كنا نعرف أنهم سيملكون الاستحواذ”، وتابع: “لقد كان مجهودًا جماعيًا. قدم حارسنا مباراة جيدة، وأداؤنا كفريق كان جيدًا حقًا”، وتابع: “عندما تلعب ضد لاعبين من كفاءتهم وبمهارتهم (رياض محرز)، فأنت بحاجة إلى القليل من الحظ وإلى الجودة أيضًا ونحن نستحقها”، وأضاف: “كنا نركز على الجانب الدفاعي (في التدريب هذا الأسبوع) كنا نعلم أننا لن نمتلك الكرة”، وأردف: “كان من المهم أن نركز على الضغط في وسط الميدان ونمنع هؤلاء اللاعبين (مثل محرز) من استغلال المساحات”، وزاد: “أردنا أن نجبرهم على الابتعاد عن بعضهم البعض ومن هناك نضغط عليهم. كانت لدينا خطة لعب جيدة ونفذها اللاعبون بشكل جيد حقًا”.

من جهة أخرى، أبرزت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” في تقريرها الصعوبات التي وجدها المان سيتي أمام كريستال بالاس، وقالت: “خسر السيتي في وقت سابق من الموسم أمام بالاس وشعر بالإحباط مرة أخرى، حيث كسب فريق فييرا نقطة مستحقة بالتعادل 0-0″، مضيفا: “أصبح بالاس الفريق الثاني فقط الذي يمنع السيتي من التسجيل في موسم واحد منذ وصول بيب غوارديولا”، وأضاف: “مع نسبة استحواذ بلغت 76 في المائة، بدا أن خطة لعب مانشستر سيتي تتمثل في إرسال كرات طويلة إلى محرز أو غريليش، لكنهما كافحا للاستفادة إلى أقصى حد من هذه الفرص وكان بالاس رائعًا في الرد”.