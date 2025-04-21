في آخر تأجيل للملفّ… محاكمة 3 مترشحين للرئاسيات في 5 ماي

رفقة 80 متهمًا عن شراء توقيعات المنتخبين... رئيس القطب يقرر:

أعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، أنه بتاريخ 5 ماي المقبل، سيتم البتّ في ملف شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والمتابع فيه 3 راغبين في الترشح سابقا لتولي منصب رئيس الجمهورية وهم سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي، رفقة 80 متهما آخر.

وبعد أن شرع رئيس القطب في حدود الساعة التاسعة والنصف في المناداة على المتهمين والشهود وجميع الأطراف المعنية بملف الحال، فسح المجال لهيئة الدفاع التي طلبت التأجيل بسبب تأسيس محامين جدد في ملف الحال، وبعد الأخذ والرد قرر القاضي إرجاء البت في الملف قائلا: “يوم 5 ماي آخر الآجال وسنمضي في المحاكمة”، إلا أن رد فعل عدد من المتهمين الموقوفين كانت قوية، حيث رفضوا التأجيل ورددوا بصوت واحد عبارات “9 أشهر في الحبس بزاف”.

وسيتابع المتهمون أمام المحكمة بالتاريخ السالف ذكره، بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى جميع المتهمين المتابعين، يومي 24 و25 فيفري المنصرم، بعد أن قام باستدعاء 6 متهمين جدد من ولاية وهران، كما قام بوضع تحت إجراء الرقابة القضائية نجل ثالث للمتهمة نغزة، فيما يتواجد ابنها الثاني رهن الحبس المؤقت، ليبقى الثالث فارا من العدالة، وصدر في حقه الأمر بالقبض الدولي، فيما أمر في 5 أوت 2024 بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه بتورطهم في عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المنظمة في 7 سبتمبر الماضي.

كما أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب بوضع تحت إجراء الرقابة القضائية كلا من بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، عبد الحكيم حمادي.

ومن جهتها، استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، حيث طالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدمت به خلال انطلاق التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي.