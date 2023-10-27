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في آخر حصيلة للعدوان على غزّة : 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا

الشروق أونلاين
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في آخر حصيلة للعدوان على غزّة : 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا
ح. م
في آخر حصيلة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 7326 شهيدا ظهيرة اليوم الجمعة 27 أكتوبر.

في آخر حصيلة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر، بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع 7326 شهيدا حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، ظهيرة اليوم الجمعة 27 أكتوبر.

حسب وزارة الصحة الفلسطينية فبلغ عدد الشهداء 7326 شهيدا منذ بداية العدوان والذي لا يزال مستمرا، منهم 3038 طفلا، ما نسبته 41,5 بالمئة من إجمالي الشهداء، و1795 امرأة و2496 رجلا.

وزارة الصحة الفلسطينية وفي الأرقام التي قدّمتها اليوم أفادت أيضا أن الإحتلال ارتكب 772 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية.

وهذه الأرقام، تقول الوزارة ليست كاملة، فهي لا تشمل المفقودين تحت الأنقاض ولا الشهداء الذين تم دفنهم دون عرضهم على المستشفيات، كذلك أولئك الذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراءات تسجيلهم.

فبالتالي فالعدد الفعلي للشهداء الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية على غزة “أعلى من هذا العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء”، تقول وزراة الصحة الفلسطينية.

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