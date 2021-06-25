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رياضة

في آخر لحظة.. إدارة نيس تمنع غويري من خوض الأولمبياد

علي بهلولي
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في آخر لحظة.. إدارة نيس تمنع غويري من خوض الأولمبياد

أعلنت إدارة نادي نيس مساء الجمعة وبِشكل مفاجئ، معارضتها لِمشاركة لاعبها الجزائري المغترب أمين غويري مع منتخب فرنسا آمال في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وتحتضن العاصمة اليابانية طوكيو هذه التظاهرة الكروية العالمية، ما بين الـ 23 من جويلية والـ 8 من أوت المقبلَين.

وقالت إدارة نادي نيس الفرنسي إن لوائح “الفيفا” تسمح لها بِرفض مشاركة لاعبها غويري في الأولمبياد، كما جاء على لسان المسؤول جوليان فورنيي المدير الرياضي لِفريق الأحمر والأسود، في تصريحات للصحيفة المحلية “ليكيب”. وأضاف أن إدارة ناديه أعلنت في تاريخ سابق أنها ترفض السماح لِأيّ لاعب يُمثّل ألوان فريقها الكروي بِخوض أولمبياد طوكيو.

ويأتي هذا التدخّل، سويعات قلائل بعد إعلان الناخب الوطني الفرنسي سيلفان ريبول، عن قائمة ضمّت 18 لاعبا معنيا بِالأولمبياد، وقد ضمّت أمين غويري مهاجم فريق نيس، ونشرتها صحافة هذا البلد.

ويلعب منتخب فرنسا آمال أولمبياد طوكيو، في فوج يضمّ اليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

وقدّم أمين غويري (21 سنة) في الموسم المُنقضي، عروضا فنية راقية مع فريق نيس، أثمرت بِتسجيله 16 هدفا في بطولة فرنسا والدوري الأوروبي.
ويرتبط أمين غويري مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2024.

ومازال أمين غويري لم يلعب بعد لِمنتخب فرنسا أكابر، فيما تقول بعض الأوساط إن النجم الصاعد لِفريق نيس ينتظر دعوة مسؤولي “الزرق”، وفي حلال انسداد الأفق سيُعبّر بِواسطة مُمثّليه عن رغبته في ارتداء زيّ “محاربي الصحراء”.

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