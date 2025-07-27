-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

في أشد لحظات جوعه واحتياجه.. طفل غزي يُدرّس العالم معنى الرحمة

جواهر الشروق
  • 486
  • 0
في أشد لحظات جوعه واحتياجه.. طفل غزي يُدرّس العالم معنى الرحمة

رغم المجاعة المتفشية في قطاع غزة، صوّرت الكاميرات فيديو إنساني مؤثر لطفل جائع يتقاسم الخبز مع قطة صغيرة، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

وظهر في المقطع طفل صغير يضع قطعة خبز في فمه ثم يقوم بإطعامها لقطة جائعة مثله اقتربت منه، وهو الأمر الذي غمره بالسعادة، وجعله يضحك.

يحدث هذا في الوقت الذي اشتدت فيه وطأة الجوع في غزة بفعل الحصار المضروب عليها من طرف الاحتلال للقضاء على آخر من تبقى من أنفس لم يطلها القصف الوحشي والرصاص المتطاير في كل اتجاه.

ونال هذا المقطع، رغم بساطته، إعجاب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تأثرهم الشديد بالمشهد. وقد استغرب بعضهم كيف أن طفلًا جائعًا لم يتردد في مشاركة قطعة الخبز – التي ربما كانت آخر ما يملكه – مع قطة أنهكها الجوع مثله.

وفي هذا السياق، غرّدت “سيرينا” قائلة: “سبحان الله، طفل صغير يطعم القطة من طعامه وهو في أمسّ الحاجة إليه. إنهم أبناء غزة الأبطال، رضعوا المروءة والشهامة مع حليب أمهاتهم.”

واعتبر مستخدم آخر على منصة “اكس” أن هذا الطفل” هو الأكثر إنسانية وأخلاقا بالعالم أجمع”.

كما وثقت الكاميرات، في مناسبات أخرى، صور أخرى لأطفال آخرين يتشاركون طعامهم القليل مع القطط المتشردة، ما يجعلهم مثال يحتذى به في الرحمة والإنسانية.

مقالات ذات صلة
الغموض يحيط بواقعة وفاة 7 أطفال مصريين ووالدهم

الغموض يحيط بواقعة وفاة 7 أطفال مصريين ووالدهم

اختفاء غامض لرضيعة مصرية من المستشفى.. ما القصة؟

اختفاء غامض لرضيعة مصرية من المستشفى.. ما القصة؟

 طُردت منها.. ماذا فعلت امرأة صهيونية داخل طائرة اسبانية؟

 طُردت منها.. ماذا فعلت امرأة صهيونية داخل طائرة اسبانية؟

نتنياهو يطلق تصريحات مسيئة ضد نساء غزة.. ماذا قال؟

نتنياهو يطلق تصريحات مسيئة ضد نساء غزة.. ماذا قال؟

أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته والسبب غريب!

أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته والسبب غريب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد