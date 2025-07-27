في أشد لحظات جوعه واحتياجه.. طفل غزي يُدرّس العالم معنى الرحمة

رغم المجاعة المتفشية في قطاع غزة، صوّرت الكاميرات فيديو إنساني مؤثر لطفل جائع يتقاسم الخبز مع قطة صغيرة، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

وظهر في المقطع طفل صغير يضع قطعة خبز في فمه ثم يقوم بإطعامها لقطة جائعة مثله اقتربت منه، وهو الأمر الذي غمره بالسعادة، وجعله يضحك.

يحدث هذا في الوقت الذي اشتدت فيه وطأة الجوع في غزة بفعل الحصار المضروب عليها من طرف الاحتلال للقضاء على آخر من تبقى من أنفس لم يطلها القصف الوحشي والرصاص المتطاير في كل اتجاه.

الراحمون يرحمهم الرحمن.. فيديو يوثق لحظة إنسانية رائعة لطفل جائع في غزة يقتسم الطعام مع قطة جائعة رغم تفشي المجاعة بين البشر#قناة_الغد #فلسطين #غزة pic.twitter.com/3Gx4HdsLP0 — قناة الغد (@AlGhadTV) July 26, 2025

ونال هذا المقطع، رغم بساطته، إعجاب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تأثرهم الشديد بالمشهد. وقد استغرب بعضهم كيف أن طفلًا جائعًا لم يتردد في مشاركة قطعة الخبز – التي ربما كانت آخر ما يملكه – مع قطة أنهكها الجوع مثله.

وفي هذا السياق، غرّدت “سيرينا” قائلة: “سبحان الله، طفل صغير يطعم القطة من طعامه وهو في أمسّ الحاجة إليه. إنهم أبناء غزة الأبطال، رضعوا المروءة والشهامة مع حليب أمهاتهم.”

واعتبر مستخدم آخر على منصة “اكس” أن هذا الطفل” هو الأكثر إنسانية وأخلاقا بالعالم أجمع”.

كما وثقت الكاميرات، في مناسبات أخرى، صور أخرى لأطفال آخرين يتشاركون طعامهم القليل مع القطط المتشردة، ما يجعلهم مثال يحتذى به في الرحمة والإنسانية.