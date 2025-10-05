في أعلى مستوى في تاريخها.. “بتكوين” تتجاوز الـ 125 ألف دولار

سجلت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، قفزة قياسية جديدة اليوم الأحد بعدما ارتفعت بنسبة 2.7 % لتبلغ 125,011.05 دولاراً بحلول الساعة 08:15، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق لها عند 124,480 دولاراً الذي حققته منتصف أغسطس الماضي.

وجاءت هذه القفزة في السعر مدعومة بتخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقواعد التنظيمية، إضافة إلى تزايد الطلب من المستثمرين وصعود أسواق الأسهم الأمريكية، ما عزز تدفقات رؤوس الأموال نحو صناديق بتكوين المتداولة في البورصة.

وتُواصل العملة المشفرة صعودها لليوم الثامن على التوالي، مستفيدة من الزخم الإيجابي في الأسواق المالية العالمية، فيما تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأخير مقابل معظم العملات الرئيسية، في ظل الضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية وتأجيل نشر بيانات أساسية مثل تقرير الوظائف الأمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع ليؤكد استمرار جاذبية الأصول الرقمية كخيار استثماري بديل في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.