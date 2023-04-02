في أقل من ساعة.. وفاة شخصين وإصابة 8 في حادثي مرور ببرج بوعريريج وقالمة

سجلت الحماية المدنية، صبيحة الأحد، وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حوادث مرور شهدتها كل من ولايتي برج بوعريريج وقالمة.

وحسب بيان للحماية فقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 07سا15د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الغرب بلدية اولاد سيدي إبراهيم دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة وشاحنة، مما خلف حالتي وفاة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

أما بولاية قالمة، فتدخل أفراد الحماية على الساعة 07 و30د، لأجل إنحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل خط عين مليلة -اولاد حملة وعلى متنها 10 ركاب بالطريق الوطني رقم 100.

وأسفر الحادث، حسب المصدر ذاته، عن إصابة 8 أشخاص بجروح واصابات مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى عين مليلة.