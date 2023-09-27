في أمر غير مسبوق.. ثلاثة بلدان مسرحا لـ “كان” 2027

أعلنت “الكاف”، الأربعاء، أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 لِكرة القدم ستُنظّم بِثلاثة بلدان مُتجاورة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية لـ “الكاف”، بِمقرّها الذي يقع في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الجزائر في تاريخ سابق قد سحبت ملفَّيها الخاصَّين بِتنظيم هذه البطولة وأيضا نسخة 2025، بعد أن فاحت رائحة الفساد الكريهة من دهاليز “الكاف”.

ولم يسبق للثلاثي كينيا وتنزانيا وأوغندا تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، بِأيّ صفة كانت.

ومنذ إقامة أوّل طبعة لـ “الكان” عام 1957، لم يسبق أن نَظّمت البطولة القارية ثلاثة بلدان مُجتمعة. بينما احتضنت الغابون وغينيا الإستوائية استحقاق 2012، في آخر تنظيم ثنائي.

وقبل نسخة 2027، كانت طبعة إثيوبيا 1976، آخر استحقاق لِنهائيات كأس أمم إفريقيا يُقام بِمنطقة شرق القارّة السّمراء.

بقيت الإشارة، إلى أن منتخب تنزانيا يُشرف على تدريبه طاقم جزائري منذ مارس الماضي. مُكوّن من المدرب الرّئيس عادل عمروش، ومساعدَيه فؤاد بوعلي والأخضر عجالي، ومدرب الحرّاس محمد رضا عاصمي. لكن الحديث عن بقاء هؤلاء التقنيين من عدمه إلى غاية 2027 أمر سابق لِأوانه.