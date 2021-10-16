في أول اجتماع لها.. الحكومة المغربية تصادق على اتفاقين مع الكيان الصهيوني

تصادق الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في أول اجتماع لها، السبت، على اتفاقين مع الكيان الصهيوني.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الحكومة ستصادق، السبت، على اتفاقين تم توقيعهما بين الرباط والكيان الصهيوني في 11 أوت الماضي.

وأوضحت أن الاتفاق الأول يتعلق بالخدمات الجوية، فيما يتعلق الثاني بالتعاون مع الكيان الصهيوني في مجال الرياضة.

ومن المقرر لاحقا إحالة مشروعي القانونين إلى البرلمان المغربي للمصادقة عليهما، ليدخلا حيز التنفيذ.