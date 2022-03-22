في أول تصريح لها.. ليلى الطرابلسي تكشف عن الإمتيازات التي قدمتها لها السعودية

خرجت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عن صمتها في أول تصريح إعلامي لها منذ 14 يناير 2011، لترد عن تهم حول تبيض الأموال والامتيازات التي منحتها لها السعودية.

وفي حوار أجرته الطرابلسي، الإثنين، مع إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، كشفت أرملة بن علي عن امتيازات منحتها إياها السعودية باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهريا، بالإضافة إلى جواز سفر سعودي.

على صعيد آخر، نفت الطرابلسي تهما لها بتنفيذ عمليات تبييض أموال في تونس، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.