في أول خرجة ميدانية له.. سيفي غريب يزور جيجل

يشرع الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، في زيارة عمل إلى ولاية جيجل، في أول خرجة ميدانية له منذ تعيينه على رأس الحكومة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لمصالح المعنية، سيقوم الوزير الأول بتدشين ووضع حيز الاستغلال مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف.

وشهر جانفي المنصرم، قام سيفي غريب بصفته وزيرا للصناعة حينها بزيارة عمل وتفقد لمركب سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية “كتامة أقريفود”، الكائن بمنطقة بازول التابعة لبلدية الطاهير بولاية جيجل.

وأكد غريب خلال الزيارة أن المركب سيدخل مرحلة الإنتاج “قريبا” وذلك بعد أن تم رفع التحدي وإعادة إحياء هذا المشروع الذي كان في وضعية جد صعبة.

ويختص هذا المركب التابع للشركة القابضة “مدار” والمتواجد بميناء جن جن ببلدية الطاهير في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة “الصوجا”.

ويتكون المشروع من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام، وحدة لتخزين المادة الأولية (صوجا) ووحدة أخرى لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.

وسيسمح المركب بعد دخوله حيز الخدمة، بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.