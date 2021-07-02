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الجزائر
أشرف على تدشينها وزير النقل ووزير الطاقة والمناجم

في أول رحلة لها.. سفينة جانت تنقل 900 حاوية لموانئ ايطاليا واسبانيا

الشروق أونلاين
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في أول رحلة لها.. سفينة جانت تنقل 900 حاوية لموانئ ايطاليا واسبانيا

نقلت السفينة الجديدة حاملة الحاويات “جانت” قرابة 900 حاوية بحجم 20 قدما خلال رحلتها الأولى نحو موانئ ايطالية واسبانية.

وأوضح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، نور الدين كوديل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سفينة جانت حملت خلال رحلتها التدشينية 900 حاوية بحجم 20 قدما، وهو ما يعادل 560 علبة بين 20 قدما و40 قدما, علما وأن الباخرة قادرة على نقل 1100 حاوية.

وأضاف كوديل أن “جانت” قادرة على نقل 1478 حاوية بما يكافئ عشرين قدما عندما تكون الحاويات فارغة.

وخصصت هذه  السفينة للمصلحة المسماة “سيفاكس” (التوصيل السريع بين اسبانيا وايطاليا وفرنسا والجزائر) رفقة باخرة أخرى بهدف ضمان نقل منتظم نحو هذه الوجهات، مما سيسمح بكسب ثقة زبائن الجناح الوطني وطمأنتهم بخصوص استمرارية الخدمة.

وتوقفت الباخرة “جانت” خلال رحلتها في ثلاث موانئ بإيطاليا, وهي مارينا دي كارارا ولاسبيتسيا وجان, قبل أن تغادر إلى فالنسيا بإسبانيا ثم تعود بعدها إلى الجزائر العاصمة.

وبخصوص ظروف الرحلة البحرية الأولى لذات الباخرة, فقد وصفها مسؤول كنان-ميد “بالجيدة”, بما أن الباخرة تبقى “جديدة ومجهزة بكل التسهيلات”.

بعد “جانت” سفينة “سيرتا” تصل ميناء الجزائر

وكانت الجزائر استلمت الجزائر، الثلاثاء 8 جوان، سفينة “سيرتا” المخصصة لنقل السلع والبضائع بعد أيام من وصول سفينة “جانت”.

وأشرف على تدشين السفينة كل من وزير النقل والأشغال العمومية كمال ناصري إلى جانب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بميناء الجزائر.

وأكدت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية والمينائية في الجزائر أنه تم إستلام السفينة الجزائرية الجديدة المسماة سيرتا بميناء الجزائر.

وكانت قد غادرت السفينة ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر يوم الخميس 3 جوان.

“جانت”.. سفينة جزائرية جديدة لتسويق المنتجات عبر العالم (فيديو) يوم 1 جوان

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، أن سفينة “جانت” الجديدة التي استلمتها الجزائر ستُساهم بشكل كبير في تنشيط الحركية الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى استغلالها في نقل وتسويق مختلف البضائع والسلع الجزائرية عبر العالم.

وقال وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري لدى نزوله ضيفًا على النشرة الرئيسة للتلفزيون الجزائري، الإثنين، أن استلام الجزائر للسفينة الجديدة “جانت” تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصدير المنتوج الجزائري إلى مختلف الأسواق العالمية

وأضاف أن النقل البحري يشكل أهم وسيلة نقل في العالم وهو يتطلب تعزيز حجم الاستثمارات في هذا المجال من أجل التموقع في السوق العالمية عامة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط خصوصًا.

وفي هذا الصدد، أوضح كمال ناصري أن سفينة “جانت” الجديدة التي استلمتها الجزائر ستُساهم بشكل كبير في تنشيط الحركية الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الشركاء الأجانب، ليس فقط في تقليص فاتورة نقل البضائع المستوردة من الخارج عبر شركات نقل بحرية أجنبية التي تكلف الخزينة العمومية أغلفة مالية بالعملة الصعبة بل أيضا في نقل السلع الجزائرية نحو مختلف الأسواق العالمية.

وعن خصوصيات هذه السفينة الجديدة، أشار وزير الأشغال العمومية والنقل، أن سفينة “جانت” المتوسطة الحجم بإمكانها الرُسو في مختلف الموانئ الجزائرية إضافة إلى الموانئ الأجنبية وهذا ما سيمح لمختلف الشركات بنقل سلعها في ظروف جيدة .

وقام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صبيحة الإثنين ، بتدشين سفينة  “جانت” المخصصة لنقل البضائع و السلع نحو موانئ حوض البحر الابيض المتوسط، وذلك بقدرة استيعاب 1.478 قدرها حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.

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التعليقات
9
  • فيصل حمادي

    نريد موانئ بمقاييس عالمية مع جلب احسن السفن واخرها تكنولوجيا لا مخروبات واحسن مطارات ومستشفيات وشةواطء والصحراء الخاوية مَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

    -8
  • محمد☪Mohamed

    المفاوض والمراقب والمبدع ، المشتري الدولي يمثل مصداقية الدولة. نسبة الجودة / السعر هي هدفها الرئيسي: يجب أن تكون قادرة على الجمع بين العديد من المواد الخام بأفضل تكلفة ممكنة. أو التجهيزات يجب الصحافة والمخابارات تتخصص في هذا المجال من هم المشتري الدولي للجزائر ثم نراقب الأسعار الدولية . من أين جائت هده السفينة كم كلفتنا ماذا يجري في سوق السفن ، استلمتها الجزائر من أي دولة ألخ جايبلي ربي راني غير نشكل vous vous en foutez عصاب تسرق تحطم إقتصادنا هذا مكتوبنا وخلاص.

    8
  • محمد

    اتمنى ان يشتغل عليها كل الجزائريين و ليس منطقة معينة كسوناطراك و الخطوط الجوية و..........

    9
  • معلق حر

    شيء جيد إستلام بواخر جديدة و الأمر سيكون أحسن بالإستغلال الأمثل لهاته البواخر مع الصيانة اللازمة، سيكون قريبا تسلم الباخرة التانية هدا الأسبوع للمعني.

    10
  • Said

    عن اي منتوجات جزائرية تتحدثون الم تقتلو ببرامجكم الحكومية الماضية طموحات رجال الاعمال الذين فرو الى خارج البلاد باموالهم والاموال الباقية نهبتها عصابة بوتفليقة عن اي منتوج تتحدثون وكيف يتنافسون تركيا والصين

    -10
  • aymen

    بالتوفيق انشاء الله و العقوبة للخط غزوات سبتة الاسبانية

    10
  • محمد☪Mohamed

    لا أعتقد جديدة سفينة reconditionné وحقيقة باينة عندها 50 أو ستين سنة .

    10
  • عقل حابس في الطلعة

    هذه البواخر من عهد الرئيس السابق و يكثر الله خير البترول الجزائري . وأنتم و عقولكم ماذا تجود علي الجزائر و الشعب ؟

    15
  • مواطن

    أتمنى أن تؤسس هذه الباخرة لخط دائم بين وهران و جدة بالسعودية مرورا ببجاية حيث يوجد تكامل في المنتجات و قدرة شرائية و بوابة الى أفريقيا من جهتنا و الخليج العربي من الجهة الأخرى.

    5

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