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في أول زيارة منذ 10 سنوات.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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في أول زيارة منذ 10 سنوات.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي
ح.م
الرئيس المصري رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بشرم الشيخ

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: “السيسي يلتقى اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت فى مدينة شرم الشيخ”.

وأضاف: “من المنتظر أن يتناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وفي أوت الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: “التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم”.

وأكد أن “الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا “الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”، مشيرا إلى أنه “تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

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