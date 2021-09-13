في أول زيارة منذ 10 سنوات.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: “السيسي يلتقى اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت فى مدينة شرم الشيخ”.
وأضاف: “من المنتظر أن يتناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.
#نافذة_مصر | لم يدخل مسؤول إسرائيلي مصر منذ ثورة يناير..#السيسي يستقبل رئيس وزراء الاحتـلال الإسرائيلي #نفتالي_بينيت خلال أول زيارة علنية لمسؤول إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات، بمدينة شرم الشيخ pic.twitter.com/HFlwLkjbrX
— نافذة مصر (@EgyptWindowN) September 13, 2021
وفي أوت الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: “التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم”.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالى بينيت” في شرم الشيخ. pic.twitter.com/tqoTtmpYIy
— Number1News (@number1_news) September 13, 2021
وأكد أن “الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة”.
وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا “الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”، مشيرا إلى أنه “تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.
أور هيلر المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية: غزة على جدول أعمال لقاء بينيت والسيسي الآن بشرم الشيخ#مصر #السيسي pic.twitter.com/yH5fQJ8t0E
— فلسطين الآن (@paltimes2015) September 13, 2021