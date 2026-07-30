 في أول مشاركة له بمهرجان جرش.. “أخطبوط العود” يخطف الأضواء

خطف الفنان السعودي عبادي الجوهر، الملقب بـ “أخطبوط العود” الأضواء في أول مشاركة له ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الأربعين، بعد تقديمه أمسية طربية استثنائية على المسرح الجنوبي.

وافتتح الجوهر، الحفل بكلمات عبّر فيها عن سعادته الغامرة بالوقوف لأول مرة على مسرح جرش، موجها تحية إلى الأردن وشعبه، قبل أن يهدي الحضور أغنية خاصة بالأردن والعاصمة عمّان من كلمات الدكتور صالح الشادي، لتلقى استحسانا واسعا من الجمهور.

وخلال الأمسية، تنقل الفنان السعودي بين أشهر أعماله التي صنعت مسيرته الفنية، فقدم أغنيات “الجرح أرحم”، “حبيبتي كل العواذل تشابه”، و”تدرين وأدري بنفترق”، وسط ترديد الجمهور لكلماتها، في مشهد عكس المكانة التي يحظى بها الجوهر لدى محبي الأغنية الخليجية.

كما أمتع الحاضرين بعزفه المميز على آلة العود، مصحوباً بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، حيث قدم باقة أخرى من أعماله، من بينها “خلاص أرجع”، و**”المزهرية”، و”يا معذبتي”، و”من عذابي”، و”عيونك آخر آمالي”**، التي اضطر إلى إعادتها بعد إلحاح الجمهور.

واختتم حفله بأغنية “قالوا ترى”، التي طالب بها الحضور منذ بداية السهرة، ليختتم ليلة طربية امتزجت فيها أصالة الكلمة بعذوبة اللحن، مؤكداً سعادته بهذا اللقاء الأول مع جمهور جرش، ومتمنياً أن تتجدد مشاركاته في الدورات المقبلة من المهرجان.

وشكلت هذه المشاركة محطة مميزة في مسيرة الفنان السعودي، الذي دوّن أول حضور له على مسرح جرش بأمسية استثنائية، أكدت مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

يذكر أن “أخطبوط العود” هو اللقب الشهير للفنان والموسيقار السعودي الكبير عبادي الجوهر، وقد ناله لبراعته الاستثنائية وسرعة أصابعه الفائقة في العزف على آلة العود.