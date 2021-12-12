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الجزائر

في إطار اضرابها المتجدد.. كناباست تقرر عدم تسليم نقاط التلاميذ للإدارة

الشروق أونلاين
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في إطار اضرابها المتجدد.. كناباست تقرر عدم تسليم نقاط التلاميذ للإدارة

كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، عن مقاطعة الأساتذة لصب نقاط التلاميذ وتسليمها للإدراة

وأكد المجلس في بيان له أن هذا يدخل في اطار الحركة الاحتجاجية المتمثلة في الإضراب المتجدد أسبوعيا ولمدة يومين مع مقاطعة صب النقاط.

وأوضح المجلس أن مقاطعة الأساتذة لصب النقاط يكون من خلال تصحيح المواضيع مع التلاميذ واعلامهم بنتيجة الفروض والإختبارات، الاحتفاظ بالعلامات وأوراق الإختبار وعدم تسليمها للإدارة إضافة إلى عدم صبها في الرقمنة.

“كناباست” تجدد إضرابها الأحد

وفي 20 نوفمبر 2021، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” الدخول في إضراب جديد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وحمل بيان جديد للمجلس الوطني للنقابة الإعلان عن الدخول في اضراب يومي الأحد 21 نوفمبر والاثنين 22 نوفمبر الجاري، ورفع في البيان مطالب النقابة للجهات الوصية.

“كناباست” تدخل في إضراب يومي 16 و17 نوفمبر الجاري

وفي 7 نوفمبر الجاري، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” الدخول في إضراب جديد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، متمسكا بمطالبه المرفوعة في بياناته السابقة.

وحسب بيان للمجلس الوطني للنقابة فسيتم الدخول في اضراب يومي الثلاثاء 16 نوفمبر  والأربعاء 17 نوفمبر.

“كناباست” توقف الدراسة يومي 8 و9 نوفمبر 

وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، أعلن يوم 4 نوفمبر الجاري، عن دخوله في إضراب جديد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للمجلس الوطني للنقابة فسيتم الدخول في اضراب يومي الإثنين 8 نوفمبر 2021 والثلاثاء 9 نوفمبر 2021.

وأوضح المصدر ذاته في إشعار بالإضراب وجهه إلى وزارة التربية فإن هذا الأخير يأتي بغرض تحقيق المطالب المذكورة في بيان المجلس الوطني.

بعد تهديدها بالاضراب.. وزير التربية يبرمج لقاء مع النقابات

وفي 24 أكتوبر 2021، وجه وزير التربية عبد الحكيم بلعابد دعوة إلى كافة نقابات القطاع لعقد سلسلة لقاءات ثنائية بين الطرفين، الإثنين، وهذا بعد تهديد “كناباست” و “أونباف” بالدخول في اضراب وطني شامل.

وأوضح بيان للوزارة أن بلعابد وجه دعوة إلى رؤساء النقابات تحسبا لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كافة المنظمات النقابية، وقصد تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

“أونباف” تعلن الدخول في إضراب وطني شامل قريبا

وقرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” أونباف”الدخول في إضراب وطني شامل سيحدد تاريخه لاحقا، احتجاجا على عدم رد الوزارة على مطالبهم المرفوعة.

وجدد المجلس الوطني للاتحاد في بيان له، السبت 23 أكتوبر 2021، تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة الى وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى  أن معاناة الأسرة التربوية تفاقمت بسبب ما وصفه بالانهيار الفضيع للقدرة الشرائية.

وجدد الاتحاد تمسكه بمطلب استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار .

كما يطالب الاتحاد باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء الرتب المسماة بالآيلة للزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية كما حمل البيان مطالب اخرى اجتماعية ومهنية.

وحمل المجلس الوطني للاتحاد في ختام بيانه وزارة التربية مسؤولية خطورة الوضع، مؤكدا استعداده الدائم لمواصلة العمل على رفع المكانة الاجتماعية للمعلم،داعيا الأسرة التربوية إلى توحيد الجهود والتأهب لإنجاح أي موقف مرتقب.

“كناباست” تعلن عن اضراب وطني بداية من نوفمبر

وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، قد أعلن يوم 18 أكتوبر الجاري، عن الدخول في اضراب  متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من 2 و 3 نوفمبر القادم.

وأوضحت ”كناباست” في بيان لها أن المجلس الوطني عقد دورة عادية على وقع التراجع الرهيب للقدرة الشرائية  وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة، وفى ظل إفرازات لدخول مدرسي معقّد على جميع المجالات أثقلت كاهل الأستاذ.

وقد أسفر لقاء المجلس على جملة من المطالب منها ضرورة “تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنياً خطيراً وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله فى أريحية اقتصادية واجتماعية”.

كما دعت إلى إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة.

وأكدت النقابة تمسكها بملف التقاعد، وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، وكذا ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، وتحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.

وحذرت الجهة ذاتها من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصاً منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

وجددت الكناباست مطالبها  بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.

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التعليقات
7
  • RIGHT

    شعب لا يعي مدى أهمية التعليم ، تعليقات تجلب الحياءَ والخجل.

    1
  • Boureg

    قطاع الطرق ونصابين يستخدمون التلاميذ كورقة مساومة قمة الوقاحة واتحدى الناطق باسم نقابة كنابيس ان يكشف راتبه الشهري مع المردودية بدون دكر البزنسة في الدروس الخصوصية

    -9
  • hrire

    عليهم ان بخبرنا هل تضاهروا واحدة منذ الاستقلال كما يفعلوا الاخرون فى البلدان المتحضرة على الواجبات الخبث فى كل مكان و التمنكير ظاير ظل و لا نقابة و لا هؤلاء نددوا الشعب لما يرجع يعرف الا الحقوق فهذا امر ثعب و على الظولة ان تضمن حقوق الدولة باتثمين العمل و ليس المنصب

    -6
  • ياسين

    "أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”عن دخوله في إضراب جديد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري."... والله أفضل تسمية يجب أن تطلق عليكم هو المجلس الوطني لقطاع الطرق؟؟ ففي كل عام منذ عدة سنوات يتكرر المشهد (الاضرابات) عند اقتراب موعد الامتحانات الفصلية؟ ألا يشبه هذا بمشهد قطاع الطرق الذين يترصدون المسافرين في المسالك الوعرة؟

    -6
  • جزاءري

    متى يثور الشعب ضد عصابة الكناباست اللتي تتلاعب بمصير التلاميذ لمصالح خاصة وسياسوية

    -6
  • الاستاذ بوقفة كريم

    علي الدولة الجزائرية التدخل سريعا لتسوية مطالب الاساتذة والمعلمين والمدرسين وكل القطاع وبجدية اكبر هذه المرة وبدون مناورات ول لا مبالاة ولا هروب الي الامام ولا مشاورات ولا حوارات ولا قيل وقال الافعال هي الفيصل يا سادة . اما فيما يخص وزير التربية فقلد اصبح يتخبط لا يدري ماذا يفعل كالذي يسير في مكان مظلم لا يعرف اتجاهه اطلاقا . نتمني ان يرحل ويستقيل وزير التربية اشرف افضل واكرم له ولعائلته وشكرا .

    8
  • dorom

    32 بركات

    -3

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