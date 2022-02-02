في إطار ترويجها لأغنية باللهجة المغربية.. زي ميريام فارس الأمازيغي يثير الغضب
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس موجة غضب واسعة بزيها الأمازيغي الذي ارتدته في إطار الترويج لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية.
وانتقد نشطاء مغاربة مظهر المغنية بعد نشرها مقطعا مصورا وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتعصب رأسها في إطار تحد أطلقته على إنستغرام للحصول على “المظهر الأمازيغي”.
حضروا اللوك الامازيغي الخاص بكم… واستعدوا للتحدي! #معليش ❤️💛
Prepare your own Imazighen look and get ready for the upcoming challenge! 💚💙 #Maalesh pic.twitter.com/CO0rZWODj6
— Myriam Fares (@myriamfares) January 23, 2022
وطالب متابعو فارس بـ “احترام الثقافة الأمازيغية”، منتقدين استخدامها “أشياء عشوائية من جوارير منزلها ووصفها بالمظهر الأمازيغي”.
وقال مغردون إن ما ارتدته “لا يمت للباس الأمازيغي بصلة، وما هو إلا تشويه للثقافة الأمازيغية العريقة”، كما اتهمها البعض بالاستيلاء الثقافي.
في ذات السياق أشار عليها البعض بحذف الفيديو والاعتذار عنه لأنه إهانة لثقافة الأمازيغ العريقة، واتهمتها رئيسة فرقة الرقص المغربية “كيف كيف بلادي”بسرقة رقصتها في فيديو كليبها الأخير “معليش”.
يذكر أن مريام فارس أطلقت قبل أسابيع فيديو كليب أغنية “معليش”، رقصت من خلالها على إيقاعات أمازيغية، وحقق نحو 4 ملايين مشاهدة على قناتها عبر اليوتيوب.
ميريام فارس: اللهجة الامازيغية صعبة ولا استطيع مخاطبة الشعب العربي بها لذا اغنيتي الجديدة ستحتوي على اللهجة المغربية لكن اللحن والتوزيع واللباس والرقص كلها امازيغية 🔥@myriamfares pic.twitter.com/syYe909uls
— Myriam Fares Data (@Myriamfaresdata) December 28, 2021