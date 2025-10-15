في إطار تعزيز التعاون الطاقوي.. عجال يُستقبل من طرف رئيس الموزمبيق

استُقبل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة مراد عجال، اليوم الأربعاء، من قبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، وذلك في إطار زيارة العمل التي قادته إلى مابوتو.

وحسب بيان للوزارة الوصية، تحدث عجال عن أهداف هذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة ورقة الطريق الخاصة ببرنامج التعاون بين البلدين وتجسيد جملة التعليمات التي تم إسداؤها من قبل الرئيس تبون، عقب لقاءه الأخير بنظيره الموزمبيقي، شهر سبتمبر الفارط في الجزائر، حيث تم بحث سبل إرساء ديناميكية جديدة واعدة للشراكة بين البلدين.

وعقب اللقاء، أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة على تنشيط لقاء صحفي رد فيه على أسئلة الصحافة بخصوص أهداف الزيارة وأبعادها.

ليباشر بعدها والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات والمحادثات الهامة مع وزراء ومستشاري رئاسة جمهورية موزمبيق، حيث تم عقد جلسة عمل أولية حول الزيارة وما ستحمله من اقتراحات ومشاريع من شأنها الدفع بعجلة التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

للإشارة، يرافق وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، في زيارة عمله لموزمبيق يختم البيان “عدد هام من المسؤولين الرئيسيين في قطاع الطاقة، على غرار رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والرؤساء المديرون العامون لمؤسسات وطنية رائدة على غرار سونلغاز،سوناطراك ومجمع صيدال”.