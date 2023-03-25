في إطار ضبط الأسعار.. الجزائر تستورد أول شحنة من اللحوم السودانية

ستدخُل السوق الجزائرية أول شحنة من اللحوم الحمراء المستوردة من السودان، تليها شحنات أخرى، حسب ما أكده السفير الجزائري.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية فقد تم، مساء الجمعة، تصدير أول شحنة لحوم مبردة مشفاة إلى الجزائر والتي تقدر بحوالي 60 طن.

وعلى هامش عملية التصدير، قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، حافظ إبراهيم عبد النبي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما تم في القمة العربية التى عقدت بالجزائر والتى تم خلالها إقرار مبادرة الأمن الغذائي العربي.

من جانبه، أشار سفير الجزائر لدى السودان مراد أسعد إلى أن تصدير أول شحنة جاء نتاجاً للقاء الذي جمع الرئيسين السوداني والجزائري على هامش القمة العربية والذين وجها خلالها بضرورة تفعيل وتنشيط علاقات التعاون والتشاور والتنسيق ما بين البلدين.

وأكد السفير أن هذه الشحنة تعتبر شحنة الأولى لتليها شحنات أخرى تدفع بحركة التبادل التجاري بين الدولتين.

وفي وقت سابق، توقع مدير التجارة لولاية الجزائر “انخفاضا تدريجيا” في أسعار اللحوم الحمراء بسبب لجوء المصالح المعنية إلى “الاستعانة باللحوم القادمة من جنوب الوطن أو من الدول المجاورة”.