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العالم

في اتصال مع عباس : الرئيس البرازيلي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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في اتصال مع عباس : الرئيس البرازيلي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني
ح. م
أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن تضامنه والشعب البرازيلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن تضامنه والشعب البرازيلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. كما أكد أيضا على ضرورة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

ففي اتصال هاتفي أجراه الرئيس البرازيلي مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، تباحث الطرفان آخر التطورات في قطاع غزة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم، السبت 14 أكتوبر.

الرئيس الفلسطيني أكد على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.” تقول وفا.

كما جدد محمود عباس “الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا“.

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