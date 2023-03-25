في اتصال هاتفي.. هذا ما اتفق عليه الرئيس تبون وماكرون

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حول عدد من المسائل التي تهم الجانبين، من بينها قضية تهريب رعية جزائرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد تحادث مساء الجمعة، الرئيس تبون, ورئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، جرى بينهما، حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب واخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية – فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ 06-02-2023.

وأوضح البيان أن “الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية”.

وقد اتفق الرئيسان على “تعزيز وسائل الاتصال بين ادارتي الدولتين، حتى لا تكرر مثل هذه الحالات”، وبالمناسبة ذاتها “أبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا ‘لى باريس”. يضيف البيان.

كما أبرز البيان أن “الرئيسين تطرقا أيضا الى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد (اعلان الجزائر) الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر شهر أوت الماضي”.

وأضافبيان الرئاسة أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين “سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وقضايا اقليمية ودولية تهم الجانبين”.