-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

في اتصال هاتفي.. هذا ما اتفق عليه الرئيس تبون وماكرون

الشروق أونلاين
  • 34
  • 0
في اتصال هاتفي.. هذا ما اتفق عليه الرئيس تبون وماكرون
أرشيف

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حول عدد من المسائل التي تهم الجانبين، من بينها قضية تهريب رعية جزائرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد تحادث مساء الجمعة، الرئيس تبون, ورئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، جرى بينهما، حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب واخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية – فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ 06-02-2023.

وأوضح البيان أن “الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية”.

وقد اتفق الرئيسان  على “تعزيز وسائل الاتصال بين ادارتي الدولتين، حتى لا تكرر مثل هذه الحالات”، وبالمناسبة ذاتها “أبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا ‘لى باريس”. يضيف البيان.

كما أبرز البيان أن “الرئيسين تطرقا أيضا الى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد (اعلان الجزائر) الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر شهر أوت الماضي”.

وأضافبيان الرئاسة أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين “سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وقضايا اقليمية ودولية تهم الجانبين”.

مقالات ذات صلة
في خرجته الأولى.. وزير التجارة يسدي 4 تعليمات

في خرجته الأولى.. وزير التجارة يسدي 4 تعليمات

5 آلاف عائلة بالعاصمة تتعرض لسرقة وتخريب المحولات الكهربائية

5 آلاف عائلة بالعاصمة تتعرض لسرقة وتخريب المحولات الكهربائية

تأمينات السيارات الجديدة بالتقسيط عبر البطاقة الذهبية

تأمينات السيارات الجديدة بالتقسيط عبر البطاقة الذهبية

اللحوم المدعمة.. ملاذ الجزائريين

اللحوم المدعمة.. ملاذ الجزائريين

بما أن الجزائر تسجل أطول ساعات الصيام.. تعرف على السحور المناسب

بما أن الجزائر تسجل أطول ساعات الصيام.. تعرف على السحور المناسب

تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة

تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد