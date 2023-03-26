في استفزاز جديد.. متطرفون بالدنمارك يحرقون نسخة من القرآن الكريم

أقدم أفراد من مجموعة يمينية متطرفة في الدنمارك على حرق نسخة من القرآن الكريم، إضافة إلى علم تركيا، في استفزاز جديد للمسلمين.

ونفذ الاعتداء أنصار مجموعة تدعى “Patrioterne Gar Live (Patriots Live)”، كما قاموا بتوثيق ذلك عبر بث مباشر في “فيسبوك”.

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة له، وأقدموا على حرق العلم التركي.

وأدانت وزارة الخارجية التركية حادثي الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي، ونددت في بيان السبت بأشد العبارات الهجوم الدنيء على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك”.

وأكد البيان أن “السماح لمثل هذه الممارسات تحت اسم حرية التعبير، مرفوض رفضا قاطعا”.

كما قامت عدة دول عربية بإرسال إدانات وتنديد بما قامت به المجموعة الدنماركية المتطرفة، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرق المصحف في الدنمارك، فقد حدث أيضا في السويد.

وأدان الأردن وقطر الاعتداء، ووصفاه بـ”العمل التحريضي والاستفزاز الخطير لمشاعر المسلمين خلال شهر رمضان”.