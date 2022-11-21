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في افتتاح مونديال قطر: “تفاعل كبير” مع لقاء الرئيس تبون وبن سلمان

الشروق أونلاين
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في افتتاح مونديال قطر: “تفاعل كبير” مع لقاء الرئيس تبون وبن سلمان
ح.م
الرئيس تبون مع ولي العهد السعودي

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، على هامش حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقد نشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، صورة تجمع الرئيس تبون مع الأمير السعودي، مرفقة بالتعليق:”رئيس الجمهورية في صورة تذكارية مع وليّ عهد السعودية، على هامش احتفالية انطلاق مونديال قطر”.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين متابعي الصفحة، حيث تمّت مشاركتها أكثر من ألف مرة في ظرف 12 ساعة. كما سجّلت ما يزيد عن 34 ألف إعجاب، و3900 ألف تعليق.

وعلّق سفير السعودية في الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري على الصورة قائلا:”لقطة أخوية، تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين”.

فيما اعتبر سفير الجزائر في الرياض أن الصورة ” تعكس متانة العلاقات المتجذرة والمتميزة، التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين”.

كما التقى الرئيس تبون مساء الأحد، عددا من الزعماء والقادة العرب، قبيل حفل افتتاح مونديال قطر 2022.

ومن بين القادة والزعماء العرب الذي التقى بهم رئيس الجمهورية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني.

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