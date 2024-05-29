في “البريمرليغ”.. حتّى اللاعبات يستهلكنّ “الشمّة”!

يستهلك عدد كبير من لاعبي بطولة كرة القدم الإنجليزية للقسم الأوّل (البريمرليغ) التبغ، أو تحديدا ما يُعرف بِالعامّية الجزائرية بـ “الشمّة”.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث دراسة أجرتها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، بِالتنسيق مع جامعة مدينة لوفبرا البريطانية. وأضحت أن التبغ المقصود هو ذلك الذي يوضع تحت الشفة العليا، ويلجأ إليه الرياضيون للتركيز قبيل انطلاق المباراة، أو الاسترخاء بعد إجراء التدريبات.

وشملت الدراسة 600 رياضي من الجنسَين، ثُلثهم لاعبون في “البريمرليغ” (الذكور والإناث). وفقا لِتقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ثي أتليتيك”، الأربعاء.

وأفضت هذه الدراسة إلى: تناول 18% من اللاعبين و22 من اللاعبات للتبغ. وأن 42% من الرياضيين و39% من الرياضيات تناولوا التبغ مرّة على الأقلّ. وأكّد نصف الرياضيين وثلاثة أرباع الرياضيات إدمانهم استهلاك التبغ.

ويشتهر عدّة لاعبين عبر العام بِاستهلاك التبغ، على غرار الإنجليزي جيمي فاردي زميل رياض محرز سابقا في نادي ليستر سيتي، والدولي الفرنسي ماركوس تورام، والمغربي حكيم زياش (الفيديو)، وغيرهم.

يبقى أن استهلاك “الشمّة” لا يقتصر على بلد مُعيّن، بل حتّى “رعاة البقر” (لي كوبوي) الأمريكان يتعاطون هذا النّوع من التبغ.