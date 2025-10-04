في الذّكرى الثانية للطّوفان: عُذرا رجال القسّام!

كنّا نتمنّى أن تعود ذكرى السابع من أكتوبر، والأمّة تمخر عباب طوفانها وتشدّ من أزر رجالها ليطهّروا لها أقصاها، ولكن مع كلّ أسف فالخذلان أمسى سيّد الموقف، ورجال الأمّة الذين حاصرهم الأقارب قبل الأباعد، يُدفعون لقبول خطّة تجرّدهم من سلاحهم وتأخذ منهم أرض العزّة لتسلّمها لقوم باعوها بثمن بخس وكانوا فيها من الزّاهدين!

كان طوفان الأقصى ملحمة تستحقّ أن تخلّد على صفحات التاريخ بأحرف من قوة وعزّ وجرأة. في يوم ظهر فيه الكيان الصهيونيّ على حقيقته، وبدا على غير ما يروّج له الإعلام بأنّه دولة قوية ومتماسكة واستخباراتها يمكن أن ترصد النملة الصغيرة في أيّ شارع عربيّ! ظهر أنّه كيان مرعوب ومهزوز، تماما كما قال الله: ((لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ)).

كان نداءً في الأمّة ولم يكن عملية استعراضية!

لم يكن طوفان الأقصى عملية استعراضية دفع شعبُ غزّة ثمنها باهظا، كما يروّج له المرجفون في الأمّة، إنّما كان عملية مدروسة تنادي في الأمّة أنّ بيت هذا “الكيان” أوهى من بيت العنكبوت، فهُبّوا أيها المسلمون إلى مقاومتكم فانصروها، وإلى رجالكم فأسندوا ظهورهم.. لكنّ الأمّة –إلا ما رحم الله منها- تجاهلت الرّسالة وصمّت الآذان عن النّداء! وظلّ أبو عبيدة –تقبّله الله- يخطب في الأمّة مستنفرا أمّة المليارين لتفدي أرضها المقدّسة وتطهّر مسجدها الأقصى، حتّى رحل وفي صدره حسرة خانقة لأمّة مكبّلة بأغلال وأثقال!

كثير من المرجفين الذين ينظرون إلى الحياة على أنّها أكل وشرب ومُتع، يزعمون أنّ الفلسطينيين كانوا قبل طوفان الأقصى في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، ولكنّ “حماس” هي من جلبت لهم الحرب والدّمار والتقتيل! ولو كان هذا هو الواقع حقيقة، ما جاز للفلسطينيين وللأمّة من خلفهم أن ترضى بالحياة الدّنيا من الآخرة، وترضى بأن تأكل وتتمتّع كما تأكل الأنعام في ذلّ وهوان وأرضها المقدّسة يحتلّها اليهود، بل حتّى لو لم تكن فلسطين محتلّة ما جاز للأمّة أن تركن إلى الدّنيا، وترضى بأن يتسلّط على هذا العالم شرار الخلق والمفسدون في الأرض..كيف وفلسطين تئنّ تحت وطأة احتلال صهيونيّ بغيض؟ كيف وأكثر من 77 % من أرض فلسطين المباركة يحتلّها شرار خلق الله؟ كيف والمسجد الأقصى يهوّد وتتواصل الحفريات تحت أساساته وتدنّسه العصابات الصهيونيّة؟!

رجال الأمّة في غزّة، لم يطلقوا طوفان الأقصى ليستعرضوا قدراتهم، وإنّما لينبّهوا الأمّة إلى الخطر الماحق الذي يتهدّد أرض فلسطين ويتهدّد القدس والمسجد الأقصى المبارك.. كثير ممّن يوجّهون ألسنتهم الحداد إلى حماس أنّها جلبت القتل والدّمار لغزّة، لا يدرون أنّ الصهاينة قتلوا في الفترة بين العام 2000م، وسبتمبر من العام 2023م، أكثر من 11300 فلسطيني، وجرحوا أكثر من 156 ألفٍ. ويتجاهلون أنّ في سجون الصهاينة أكثر من 9900 أسير بينهم 29 امرأة حرة!

المرجفون في الأمّة يغضّون أبصارهم عن مخطّط التهويد المستمرّ والمتسارع في السّنوات الأخيرة، ويتعامون عن أنّ الضفّة الغربيّة في طريقها لتضمّ إلى الكيان الصهيونيّ، وقرار الضمّ قد اتخذ قبل طوفان الأقصى. كما أنّ قرار احتلال غزّة كان قد اتخذ منذ سنوات! وقد رأى العالم أجمع كيف وقف رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ أمام الأمم المتّحدة في سبتمبر 2023م، وهو يحمل خارطة الكيان المحتلّ تشمل أرض فلسطين كلّها بما فيها الضفّة الغربية وغزّة المباركة!

بلغ الصهاينة من العلوّ مدًى لم يبلغوه من قبل في تاريخهم، 900 قرار أصدرته الأمم المتّحدة منذ العام 1948م، لم يرفع الصهاينة رأسهم بقرار واحد منها. وبلغ الأمر إلى حدّ أنّ السفير الصهيونيّ لدى الأمم المتحدة وقف أمام الأمم المتحدة في أكتوبر 2021م ليمزّق تقريرا أعدّ حول الانتهاكات الصهيونية في فلسطين! أمّا مسار التسوية الذي ارتضاه بعض المطبّعين منذ 1993م، فقد وصل إلى طريق مسدود بسبب استمرار عمليات التهويد، واستهزاء الصهاينة بالمفاوضات!

المرجفون في الأمّة يغضّون أبصارهم عن مخطّط تهويد المسجد الأقصى الذي بلغ مراحل متقدّمة قبيل طوفان الأقصى! فالكيان المحتلّ لم يعد يقف عند حد الاقتحامات الرمزية، بل بلغت به الجرأة إلى حدّ تنظيم حفلات رقص وغناء ورفع للأعلام داخل ساحات الأقصى المبارك. وفي الأيام الأخيرة، وخلال احتفال الصهاينة بمناسبة رأس السنة العبرية الذي وافق هذا العام 23 و24 سبتمبر 2025م، اقتحم المسجدَ الأقصى أكثر من 1300 مستوطن! ويوم الخميس الماضي اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونيّ لإحياء “عيد الغفران”!