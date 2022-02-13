في السعودية.. إرسال قلب أحمر عبر واتساب قد يعرضك للسجن!

كشفت صحف سعودية أن إرسال “قلب أحمر” على تطبيق واتساب يندرج ضمن جرائم التحرش التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا مع الغرامة المالية.

وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ عن المعتز كتبي، الخبير في الجرائم المعلوماتية فإن استخدام “بعض صور وتعابير المحادثات الإلكترونية (التشات) قد يتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر”.

وحذّر مستخدمي “محادثات الخاص” الدخول في محادثة مع أي مستخدم دون موافقته أو الدخول في حوارات غير مريحة أو تطفلية”، وخاصة “استخدام التعبيرات الصريحة أو إيموجي القلب الأحمر”.

وأشار أنه “طبقا لنظام المكافحة يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

وأضاف: “ويدخل في ذلك (الإيموجيز) المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية”.

وصرّح أن “المحاسبة على هذه التجاوزات تتم في حالة الإبلاغ عنها من قِبَل المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية، وفي حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام”.

وحسب ذات المتحدث وهو عضو جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، فإن العقوبة تتراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا، وقد تصل مدة السجن لخمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية”.

وتابع أن “العقوبة تشدد إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث”.