في العام 2022.. هل تقع التواريخ المزدوجة كلها يوم جمعة؟

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تواريخ يتطابق فيها رقم اليوم مع رقم الشهر خلال الأشهر الإثني عشر لسنة 2022، زاعمين أنّها ستصادف كلّها في أيام جمعة.

وحظي المنشور بآلاف المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، خصوصاً أنّ بعض المستخدمين اعتبروا الأمر إشارة إلى أنّ السنة المقبلة ستحمل الخير.

يتضمّن المنشور مجموعة من التواريخ لأشهر سنة 2022 الإثني عشر، مع تعليقٍ يشير إلى أنّ “مصادفة غريبة” جعلت الأيام التي يتطابق فيها رقم اليوم مع رقم الشهر كلّها أيام جمعة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس، فإن الادعاء غير صحيح والتواريخ المذكورة توافق أياماً مختلفة، كما تظهر رزنامة العام المقبل.

وأضاف التقرير أنه بمجرّد النظر إلى التقويم السنوي لسنة 2022، ينفي أن تكون هذه الأيّام كلّها موافقة ليوم الجمعة.

بدءاً بالتاريخ الأول، سيكون اليوم الأوّل من الشهر الأوّل للسنة الجديدة كجانفي يوم سبت، أمّا اليوم الثاني من الشهر الثاني فيفري فسيكون يوم أربعاء، واليوم الثالث من الشهر الثالث مارس يوم خميس، لا أيام جمعة كما تدّعي المنشورات المضلّلة.

أمّا التاريخان الوحيدان اللذان ينطبق عليهما ما جاء في المنشور، فهما اليوم التاسع من الشهر التاسع سبتمبر واليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر نوفمبر، إذ يصادفان فعلا في يوم جمعة.