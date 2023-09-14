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في اللحظة الأخيرة.. الصليب الأحمر الألماني يلغي رحلة إغاثة للمغرب  

الشروق أونلاين
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في اللحظة الأخيرة.. الصليب الأحمر الألماني يلغي رحلة إغاثة للمغرب  

 ألغى الصليب الأحمر الألماني الخميس ، في اللحظة الأخيرة، إرسال مساعدات كان من المقرر أن تصل المغرب، التي تعرضت لزلزال قوي الجمعة الماضية.

نقلت وسائل إعلام ألمانية بيان الصليب الأحمر الذي قال فيه “لأسباب خارجة عن إرادتنا وإرادة شركائنا في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الاعلان عن قواعد ولوائح جديدة دون إشعار مسبق، مما يجعل من المستحيل أن تقلع الطائرة اليوم”.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل عن الأسباب التي تسببت في إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تقلع الخميس من مطار لايبزيغ، واكتفى بالقول “تؤسفنا هذه التطورات بشدة إذ أن الناس هناك بحاجة لمساعدات عاجلة بعد الزلزال المدمر“.

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