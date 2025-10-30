في اللحظة المناسبة.. الشرطة تمنع محاولة اعتداء على مواطن لغرض السرقة (فيديو)

خلال مداهمة ليلية مفاجئة بمغنية

تمكّنت مصالح أمن دائرة مغنية لأمن ولاية تلمسان مساء الأربعاء، من توقيف شخص في حالة تلبّس بمحاولة الاعتداء على مواطن لغرض السرقة، خلال عملية مداهمة ليلية مفاجئة.

وكان الموقوف وشريكه الذي لا يزال في حالة فرار، بصدد تهديد الضحية بواسطة سيف ورفش بناء لسرقة دراجته النارية.

قبل أن تظهر مركبات الشرطة بشكل مفاجئ، لتحاصر أحد المتّهمين. فيما لا تزال التحريات مفتوحة لتوقيف شريكه في الاعتداء.

وقالت الشرطة الجزائرية في تعليقها على مقطع فيديو نشرته يوم الخميس، إنها العملية تأتي “في إطار إستراتيجيتها لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما:

عصابات الأحياء،

والشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.

وتم تقديم المتّهم الموقوف أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ملف إجراءات جزائية عن تهم “تكوين عصابة أحياء، والشروع في السرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء من الصنف السادس”.