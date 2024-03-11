في اليوم الأول من رمضان.. 3 ألاف طن من الدجاج المجمد تدخل السوق

كشف المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن حسان بن زازة، عن استيراد 3 آلاف طن من الدجاج المجمد لضبط سوق اللحوم البيضاء، سيتم عرضها اليوم الاثنين على مستوى نقاط البيع.

وأفاد بن زازة في كلمته خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن سطر برنامجا محكما خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث أن البرنامج يتضمن تخصيص 67 وحدة لإنتاج الدجاج الحي على مستوى 13 مذبحا عبر المستوى الوطني.

كما يحرص على تعزيز تموين المذابح بالدجاج الحي، حيث قام الديوان باستيراد أكثر من 5 ملايين بيض تفقيس من المجر واسبانيا من أجل رفع انتاج “الصوص”.

كما يعمل الديوان على تمويل المربين بالصوص بسعر 120 دج، واسترجاع الدجاج الحي للمذابح لرفع انتاج اللحوم البيضاء وتعزيز مخزون اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان المبارك. –

ويضمن توفير الدجاج الطازج على مستوى نقاط البيع على مستوى 131 نقطة عبر المستوى الوطني منها 53 موزعة على الأسواق الجوارية.