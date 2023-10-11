في اليوم الخامس لطوفان الأقصى.. عدد القتلى الإسرائيليين يصل إلى 1200

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت يوم السبت الماضي إلى 1200 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1200، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى أكثر من 3 آلاف.

وأضافت أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.

ومساء الثلاثاء، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن مسؤولين في تل أبيب لم تسمهم، أن عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز الـ1200 وأن الأسرى لدى حماس بقطاع غزة يزيد عددهم عن 200.

كما أطلق جيش الاحتلال عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.