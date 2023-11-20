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قتل 5500 طفل وتسبب بفقدان 1800 آخرين :

في اليوم العالمي للطفل: حماس تدعو إلى إدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار”

الشروق أونلاين
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في اليوم العالمي للطفل: حماس تدعو إلى إدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار”
ح. م
قالت حركة حماس أن "دماء أطفال غزَّة ستبقى شاهدة على إجرام النازيين الجدد"، كما دعت إلى إدراج الكيان الصهيوني في "قائمة العار".

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “دماء أطفال غزَّة ستبقى شاهدة على إجرام النازيين الجدد”، كما دعت إلى محاكمة قادة دولة الإحتلال وإدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار”  للدول والمنظمات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع.

حماس وفي بيان نشرته اليوم، الإثنين 20 نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي للطفل قالت “يواصل الاحتلال الصهيوني النازي وحكومته وجيشه الفاشي مسلسل إجرامهم البشع في ارتكاب المجازر المروّعة بحقّ أطفالنا في قطاع غزّة على مدار 45 يوماً؛ عبر القصف الهمجي الذي طالهم وهم نيام آمنين في بيوتهم، أو يلعبون في باحات مدارسهم التي تحوّلت إلى مراكز نزوح مكتظة بهم، أو يمارسون هوايتهم مع أترابهم بين أزقة وحارات مدنهم ومخيماتهم، حيث ارتقى ما يزيد عن 5500 طفل شهيد، وسقط الآلاف منهم جرحى ومصابين؛ حيث فاق عدد الجرحى من أهلنا في قطاع غزّة 30 ألفاً، 80% من الأطفال والنساء، ولا يزال أكثر 1800 طفل في عداد المفقودين”.

الحركة أضافت أن الإحتلال يمعن في تعميق آلام الأطفال “المرضى والجرحى والمصابين والخدّج” وذلك “من خلال حصار المستشفيات وقصفها وتدميرها المُمنهج، وعبر سياسة التجويع والتعطيش والتهجير، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية.”

حركة حماس قالت عبر بيانها أنه على الأمم المتحدة تحمل “المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية للعمل والتحرّك الجاد لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تتعرّض لها الطفولة البريئة في فلسطين.”

كما دعت إلى “إدراج الكيان الصهيوني النازي في “قائمة العار”، التي تضمّ المنظمات والدّول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع، والعمل بكل الوسائل لمحاكمة قادة الاحتلال النازي على جرائمهم بحقّ الأطفال الفلسطينيين كمجرمي حرب.”

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