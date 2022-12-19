في انتظار نتائج استطلاعه المثير.. هل سيفي ماسك بوعده ويتنحى عن رئاسة تويتر؟  

أطلق الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، استطلاعا لرأي مستخدمي موقع “تويتر” عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”، لافتا إلى أنه “سيلتزم” بنتائج الاستطلاع.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره ايلون ماسك “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذه الاستطلاع”، متيحا للناس الاختيار بين الإجابتين “نعم” و”لا”.

وحتى وقت نشر هذا الخبر، بلغت نسبة من صوتوا بـ”نعم” 57,4 بالمئة، فيما صوت 42,6 بالمئة بـ”لا”.

وبعد نشر التغريدة، مع اقتراب أغلبية الأصوات إلى “نعم”، نشر الملياردير تغريدة جديدة، قال فيها محذرا: “كما يقول المثل، احذر مما تتمنى، فقد تحصل عليه”.

كما تفاعل مع عدد من مستخدمي تويتر إذ رد عل أحدهم بالقول: “السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، وإنما العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة”.

وأضاف: “لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلا إبقاء تويتر على قيد الحياة. ليس هناك من وريث”.

و”تطوع” أحد مستخدمي تويتر لمنصب الرئيس، فرد عليه ماسك، قائلا: “لا بد أنك تحب الألم كثيرا.. عليك استثمار مدخرات حياتك في تويتر، وهو على الطريق السريع نحو الإفلاس منذ مايو الماضي. هل ما زلت تريد الوظيفة؟”.

ومنذ توليه إدارة تويتر، أثار ماسك الكثير من الجدل بسبب القرارات التي اتخذها، على رأسها فصل كبار موظفي الشركة وعدد كبير من العاملين فيها.

وآخر تلك الأزمات، كانت تعليق تويتر حسابات عدد من الصحفيين، ليوم واحد، بسبب مخاوف ماسك من نشر بيانات تتعلق بطائرته الخاصة، مما أثار موجة غضب واسعة حول العالم، قبل أن تتم إعادة تفعيلها.