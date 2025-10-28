في انتظار نموِّ العشب مات الثور جوعا!

تستعدّ مؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري لِإطلاق قناة رياضية، في المستقبل القريب.

هذا ما صرّحت به الإعلامية المخضرمة وسيلة بعطيش، في أحدث ظهور لها فوق المنبر ذاته، وتحديدا القناة الإخبارية الثالثة.

صحيح أن التلفزيون لم يمتْ، بِدليل أن “شقيقه” المذياع ما زال حيّا وصدّاحا. خذ مثلا التأثير القوي لإذاعة “كادينا سير” في الساحة الرياضية الإسبانية، وآر آم سي” في فرنسا، و”راديو كيس- كيس” في إيطاليا…ولكن هل ما زال المتفرّج يتسمّر خلف التلفاز مثلما كان الشأن قبل ظهور “ذرّية الـ 4G”؟

منذ سنتَين أو ثلاث سنوات تقريبا، اشتكى رئيس نادي جوفانتوس الإيطالي أندريا أنييلي (آنذاك) من تراجع عائدات البث التلفزيوني، أحد أهم مصادر تمويل الفرق الكروية، بِسبب نفور الجيل الحالي من الذي كان يُسمّى سابقا بـ “صندوق العجب”. وطالب بِالتفكير في بدائل أُخرى لِنقل المنافسات الكروية.

لماذا تأخّر التلفزيوني العمومي الجزائري إلى غاية 2026؟ وهو الذي كان رائدا على المستوى العربي والإفريقي في نقل المسابقات الرياضية، حتى منافسة التزحلق الفني على الجليد، وكانت يبثّها على المباشر لِمجتمع محافظ!