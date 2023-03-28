في بريطانيا قيادة السّيارة ومداعبة الهاتف سلوك مُستهجن

أثار هدّاف بطولة إنجلترا آرلينغ هالاند الجدل في بريطانيا، لِقيادته السّيارة وهو يُداعب الهاتف المحمول.

ونشرت صحف بريطانيا، الثلاثاء، صورا لِمهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهو يقود السّيارة ويُداعب هاتفه المحمول (الصورة المُدرجة أدناه).

ويعود تاريخ الحادثة إلى الـ 15 من مارس الحالي، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “الصن” البريطانية. التي نقلت على لسان مسؤولي إحدى الجمعيات المحلّية التي تنشط في مجال أمن الطرقات، قوله: “هالاند يستحقّ بطاقة حمراء. يجب أن لا نتسامح معه، لأن قيادة السّيارة ومداعبة الهاتف المحمول أمر خطير. هذه المرّة، هالاند سجّل هدفا ضد مرماه!”. في إشارة إلى تصدّر المهاجم النرويجي للائحة ترتيب هدّافي “البريمرليغ” بِرصيد 28 هدفا، بعد خوض فريقه مانشستر سيتي 27 مباراة.

ولا يُجامل البريطانيون عندما يتعلّق الأمر بِخرق اللّوائح، على غرار ما صدر عن آرلينغ هالاند، ولا يعبأون بِالمكانة الاجتماعية للذي يقع في المحظور.