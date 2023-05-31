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في بلد عربي.. عدد الذكور يفوق عدد الإناث بـ7 ملايين

الشروق أونلاين
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في بلد عربي.. عدد الذكور يفوق عدد الإناث بـ7 ملايين
أرشيف
السعودية

يتجاوز عدد الذكور في السعودية تعداد الإناث بأكثر من 7 ملايين نسمة، حسب ما تظهره نتائج الإحصاء العام للسكان في المملكة.

وحسب ما كشفت عنه الهيئة المحلية للإحصاء يوم الأربعاء، فقد بلغ عدد سكان السعودية إلى غاية نهاية 2022، نحو 32.17 مليون نسمة.

وفيما يبلغ عدد السكان الذكور 19.7 مليون نسمة، بنسبة 61 بالمئة من إجمالي عدد السكان. يبلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة.

ويرجع هذا الفرق بين الذكور والإناث، إلى كون نسبة كبيرة من سكان المملكة من الوافدين الأجانب. حيث يبلغ تعداد السكان غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 بالمئة.

وارتفع عدد السكان الإجمالي في السعودية من 24 مليون نسمة عام 2010، إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022. بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2.5 بالمئة.

وتُعدّ العاصمة الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، تليها كلّ من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

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