-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

في بلد عربي.. قرار بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي

الشروق أونلاين
  • 1028
  • 0
في بلد عربي.. قرار بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي
أرشيف
الدولار الأمريكي

دخل قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي في متاجر لبنان الكبرى، حيّز التنفيذ هذا الأربعاء، للحدّ من التلاعب بالأسعار بعد انهيار العملة اللبنانية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام عن القرار في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. وقال إنه يهدف إلى “الحدّ من التلاعب بالأسواق، بسبب اختلاف تسعير البضائع بالليرة اللبنانية مقابل الدولار”.

وأوضح الوزير يقول:”لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، إذ تصل نسبة استيراد حاجياته من الخارج إلى 90 بالمئة. وهو ما يجعل كل التعاملات تتمّ بالدولار”.

وأضاف:”السعر الحقيقي لكل السلع هو الدولار، أما السعر بالليرة فهو سعر مقنّع”. متابعا:”لقد كنت ضد قرار التسعير بالدولار. إلا أنه في ظل هذا الظرف فإن حسناته أكثر من سيئاته، وهو أقل ضررًا على المستهلك بالتحديد”.

ويعرف سعر الليرة اللبنانية انهيارا حادّا منذ أشهر، حيث وصلت قيمته إلى 70 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، حسب ما أكده البنك المركزي هذا الأربعاء.

مقالات ذات صلة
حشد الرأي العام لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

حشد الرأي العام لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

هذه حقيقة فيديو مزرعة بيع لحوم الحمير بمصر

هذه حقيقة فيديو مزرعة بيع لحوم الحمير بمصر

وزير النفط النيجيري: تجسيد مشروع أنبوب الغاز مع المغرب متوقف على هذا الشرط

وزير النفط النيجيري: تجسيد مشروع أنبوب الغاز مع المغرب متوقف على هذا الشرط

.. ماكرون مغلوبٌ على أمره!

.. ماكرون مغلوبٌ على أمره!

لجنة الإفتاء السعودية تفتي بعدم جواز بناء “البيت الإبراهيمي” في الإمارات

لجنة الإفتاء السعودية تفتي بعدم جواز بناء “البيت الإبراهيمي” في الإمارات

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد