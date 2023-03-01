في بلد عربي.. قرار بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي

دخل قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي في متاجر لبنان الكبرى، حيّز التنفيذ هذا الأربعاء، للحدّ من التلاعب بالأسعار بعد انهيار العملة اللبنانية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام عن القرار في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. وقال إنه يهدف إلى “الحدّ من التلاعب بالأسواق، بسبب اختلاف تسعير البضائع بالليرة اللبنانية مقابل الدولار”.

وأوضح الوزير يقول:”لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، إذ تصل نسبة استيراد حاجياته من الخارج إلى 90 بالمئة. وهو ما يجعل كل التعاملات تتمّ بالدولار”.

وأضاف:”السعر الحقيقي لكل السلع هو الدولار، أما السعر بالليرة فهو سعر مقنّع”. متابعا:”لقد كنت ضد قرار التسعير بالدولار. إلا أنه في ظل هذا الظرف فإن حسناته أكثر من سيئاته، وهو أقل ضررًا على المستهلك بالتحديد”.

ويعرف سعر الليرة اللبنانية انهيارا حادّا منذ أشهر، حيث وصلت قيمته إلى 70 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، حسب ما أكده البنك المركزي هذا الأربعاء.