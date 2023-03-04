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الجزائر

في تبسة.. اختناق زوجين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل السيارة

الشروق أونلاين
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في تبسة.. اختناق زوجين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل السيارة
أرشيف
الحماية المدنية

توفي زوجان صباح السبت في تبسة، بعد اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فقد عثر على الضحيتين متوفيين في حدود الساعة 10:20 من صباح السبت، بعد استنشاقهما الغاز السامّ.

وكان الضحيتان داخل سيارتهما المركونة في مرأب مسكنهما الأرضي، على مستوى حي الهناء ببلدية بئر العاتر في تبسة.

وأودت حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحياة 10 أشخاص في خلال الساعات الـ24 الأخيرة. بينهم زوجان في ليلة زفافهما الأولى بولاية البويرة.

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