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في تصعيد خطير.. الاحتلال يقطع الماء والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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في تصعيد خطير.. الاحتلال يقطع الماء والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينيين

شنت سجنون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حملة تصعيد وصفت بالخطيرة ضد المعتقلين الفلسطينيين بعد أن تم قطع الماء والكهرباء عليهم.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يجعل من حياة المعتقلين الفلسطينين في خطر وتهديد حقيقي.

وأوضحت الهيئة، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر الأربعاء وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه، أكد نادي الأسير أن سجون الاحتلال تقطع الماء والكهرباء على اكثر من 5 آلاف معتقل فلسطيني متواجد في سجونها.

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