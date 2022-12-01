في تقرير حول التعاون الصيني العربي: بكين تستشهد بـ4 مشاريع في الجزائر
“بشكل عميق، يتقدم التعاون الصيني العربي في مجال الاستثمارات الصناعية”، حسب ما جاء في تقرير حديث للخارجية الصينية، استشهدت فيه بكين بعدّة مشاريع صينية مع الجزائر.
التقرير الذي حمل عنوان “التعاون الصيني العربي في العصر الجديد”، ذكر أنّ التعاون بين الصين والدول العربية، عرف تطورا سريعا وشاملا بعد نهاية الحرب الباردة، وتقدّم العولمة الاقتصادية.
كما لفت التقرير إلى أن الدول العربية أصبحت “بين أهمّ موردي للطاقة، وشركاء التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين”.
وفي سياق تعداد المشاريع الاستثمارية الصينية مع الدول العربية، أشار ذات التقرير إلى عدّة مشاريع في الجزائر، وهي:
تشييد جامع الجزائر:
وهو ثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين، حيث يتّسع لما يزيد عن 120 ألف مصلّ. وأشرف على تشييد هذا الصرح الحضاري، شركة البناء الحكومية الصينية CSCEC.
إطلاق القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات-1:
أول قمر صناعي جزائري الصنع، وهو مخصّص للاتصالات. وقد أطلقته الوكالة الفضائية الجزائرية من الصين في 10 ديسمبر 2017، لتوفير خدمة الاتصالات والانترنت، وبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
توطين إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19:
أواخر سبتمبر 2021، أعلنت الجزائر بدء إنتاج لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا، بالشراكة مع مخابر “سينوفاك” الصينية، لمواجهة تفشّي الوباء في البلاد والعالم.
مشروع تطوير مناجم الفوسفات في شرق الجزائر:
في مارس 2022، وقعت شركة “سوناطراك” الجزائرية، عقدا مع شركتين صينيتين، لتطوير مناجم الفوسفات في عدّة ولايات شرقي البلاد، باستثمار قدرت قيمته بنحو 7 مليارات دولار.