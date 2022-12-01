في تقرير حول التعاون الصيني العربي: بكين تستشهد بـ4 مشاريع في الجزائر

“بشكل عميق، يتقدم التعاون الصيني العربي في مجال الاستثمارات الصناعية”، حسب ما جاء في تقرير حديث للخارجية الصينية، استشهدت فيه بكين بعدّة مشاريع صينية مع الجزائر.

التقرير الذي حمل عنوان “التعاون الصيني العربي في العصر الجديد”، ذكر أنّ التعاون بين الصين والدول العربية، عرف تطورا سريعا وشاملا بعد نهاية الحرب الباردة، وتقدّم العولمة الاقتصادية.

كما لفت التقرير إلى أن الدول العربية أصبحت “بين أهمّ موردي للطاقة، وشركاء التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين”.

وفي سياق تعداد المشاريع الاستثمارية الصينية مع الدول العربية، أشار ذات التقرير إلى عدّة مشاريع في الجزائر، وهي: