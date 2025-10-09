-- -- -- / -- -- --
في توظيف داخلي.. وزارة التجارة تفتح باب الترشح لمناصب مديرين ولائيين

محمد فاسي
وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب شاغرة بصفة مدير ولائي للتجارة، في إطار ترقية كفاءاتها وتعزيز الإشراف الميداني على تموين السوق الوطنية ومراقبتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة تطوير المسار المهني لإطاراتها والعاملين على المستوى المحلي، بهدف تكريس مبدأ الترقية الداخلية لشغل الوظائف العليا، ومنح الفرصة للإطارات الكفؤة وذات الخبرة لتولي مهام القيادة الميدانية في القطاع.

وحددت الوزارة شروط الترشح في حيازة شهادة جامعية، وشغل منصب عالٍ في قطاع التجارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ودعت الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم حصراً عبر البريد الإلكتروني: drh.mcirmn@commerce.gov.dz بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف الواحد 3 ميغابايت، مع ضرورة أن يحتوي على طلب الترشح، وبيان السيرة الذاتية، ونسخة من الشهادات.

وحددت الوزارة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 على الساعة 17:00 كآخر أجل لإرسال الملفات.

