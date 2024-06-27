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رياضة

في حادث مرور.. وفاة لاعب دولي كاميروني شارك في مونديالَي 2010 و2014 (فيديو)

الشروق الرياضي
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في حادث مرور.. وفاة لاعب دولي كاميروني شارك في مونديالَي 2010 و2014 (فيديو)
ح.م
لاندري نغيمو.

لفظ اللاعب الدولي الكاميروني المُتقاعد لاندري نغيمو، الخميس، أنفاسه الأخيرة. بعد تعرّضه لِحادث مرور مُميت.

وفارق نغيمو (38 سنة) الحياة رفقة سائق السّيارة، إثر اصطدامها بِشاحنة في إحدى طرق مدينة أوبالا الكاميرونية.

وكان نغيمو مُتّجها نحو العاصمة الكاميروية ياوندي في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس، حتّى يستقلّ الطّائرة نحو فرنسا (الفيديو).

وترك لاندري نغيمو خلفه أسرة صغيرة، مُكوّنة من زوجة وثلاثة أطفال صغار.

وكان اللاعب لاندري نغيمو ضمن صفوف منتخب الكاميرون في منصب متوسّط ميدان، عندما بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2008 بِغانا، كما شارك في مونديالَي 2010 و2014. وعلى مستوى الأندية، احترف في البطولات الفرنسية والتركية والاسكتلندية والنرويجية. وبعد الاعتزال، مارس وظيفة التدريب انطلاقا من عام 2020.

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