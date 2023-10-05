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في حالة شاذة.. هذا الشهر الأكثر حرا على مستوى العالم

الشروق أونلاين
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في حالة شاذة.. هذا الشهر الأكثر حرا على مستوى العالم

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الخميس، أنّ “شهر سبتمبر  المنصرم كان الأكثر حرّاً على مستوى العالم متخطيا بذلك الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وقال المرصد إنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي “حالة شاذة غير مسبوقة” إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900″.

وأوضح المرصد في تقريره الشهري أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.

وقال المرصد إنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأضاف أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

واعتبر كوبرنيكوس في تقريره إنّ سبتمبر المنصرم كان “شهراً متطرّفاً” قرّب العام 2023 أكثر لأن يصبح “العام الأكثر حرّاً”.

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