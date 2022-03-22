في حال التأهّل للمونديال.. هذا هو مستوى “الخضر” قبيل سحب القرعة

يلعب ترتيب “الفيفا” للمنتخبات الوطنية دورا كبيرا، في تحديد مستويات فرق منافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ويسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس العالم، في الفاتح من أفريل المقبل، على الساعة الخامسة مساءً (بِالتوقيت الجزائري). بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت “الفيفا” في بيان لها نشرته، الثلاثاء، إنها ستعتمد على تصنيف المنتخبات الخاص بِتاريخ الـ 31 من مارس الحالي، في تحديد المستويات الأربعة للفرق الـ 32 المشاركة في المونديال.

وأوضحت أن المنتخبات السبعة الأولى في التصنيف العالمي، ستترأّس الأفواج، فضلا عن فريق ثامن مُمثّل في قطر مستضيفة المونديال. وتوضع في المستوى الثاني المنتخبات الثمانية التي تليها في الترتيب، وهكذا دواليك.

وخلال سحب القرعة، يلجأ المُنظّمون إلى سحب كريّة منتخب من كلّ مستوى، ووضعها في أحد الأفواج الثمانية.

وتأهّل لِحدّ الآن 15 منتخبا، بِاحتساب الفريق القطري الذي ستكون ملاعبه مسرح التظاهرة العالمية الكروية.

وتُجرى أواخر شهر مارس الحالي مقابلات الدور الأخير من التصفيات، تُسفر عن تأهّل المنتخبات الـ 17 المتبقية، بينها 5 فرق إفريقية.

واستنادنا إلى التصنيف الحالي (الـ 10 من فيفري 2022)، فإن رؤساء الأفواج هم منتخبات: قطر وبلجيكا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا والدانمارك. وقد تُحذف الدانمارك وتحلّ محلّها إيطاليا أو البرتغال، إذا تأهّل أحد هاذَين المنتخبَين الأخيرَين، بعد إجراء الدور الختامي من التصفيات عند نهاية شهر مارس الحالي.

وفي حال افتكاك المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة المشاركة في كأس العالم 2022، فإنه يُرجّح أن يُدرجه المُنظّمون في المستوى الثالث أو الرّابع. عِلما أن “الخضر” يشغلون الرّتبة العالمية الـ 43، في لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”.