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رياضة

في حال تأهّل “الخضر”.. تاريخ سحب قرعة المونديال

علي بهلولي
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في حال تأهّل “الخضر”.. تاريخ سحب قرعة المونديال

بدأ العدّ التنازلي لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم نسخة قطر 2022، واقترب موعد سحب قرعة النهائيات.

وتحتضن قطر تظاهرة المونديال الكروي، في فترة ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

وتُسحب قرعة النهائيات في الفاتح من أفريل المقبل، استنادا إلى تقرير نشره الموقع البريطاني “إنسايد وورلد فوتبال”، الخميس. الذي أضاف أن الأمر لا علاقة له بِمزحة “سمكة أفريل”، وإنما استقاه من الصحافة الإسبانية، لمّا وظّف عبارة “وفقا لِتقارير صحفية إسبانية”.

وسيعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعا لِمكتبه التنفيذي بِالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ 31 من مارس المقبل. كما أخبرت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو كلّ اتحادات الكرة المنضوية تحت لوائها، بِتاريخ سحب القرعة. يقول المصدر ذاته.

وكانت “الفيفا” قد ضبطت تاريخ الـ 29 من مارس المقبل، آخر موعد لِإجراء التصفيات المؤهّلة لِمونديال قطر، وذلك في كلّ المناطق المعتمدة، بينها مواجهة العودة بين الجزائر والكاميرون بِملعب البليدة.

ومازال الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة تنظيم مونديال قطر 2022، لم يُصدرا لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ بيان بِشأن موعد سحب القرعة.

ويُساعد التاريخ المشار إليه أعلاه – وفي حال تأكيده من قبل “الفيفا” – المنتخبات على ضبط مقابلات تحضيرية، في محطّات جوان وسبتمبر وأكتوبر.

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