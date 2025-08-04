 في حضرة الباطل.. فيلم “التجويع المقلوب” يهز الضمير العالمي

وزراء خارجية غربيون يدينون "هزال الأسرى"

يبدو أن كلمتي “المشاهد الصعبة” تحمل أكثر من تفسير في العالم فلغويا لا أحد يختلف فيها أما معنويا فتختلف إن كان الضحية فلسطينيا جائعا أم صهيونيا أسيرا يبدو عليه بعض الهزال.

هكذا حاولت ” أكذب حكومة على وجه الأرض”، استعطاف العالم بهذه الكلمات لوصف صورة أسير لدى المقاومة يبدو عليه الهزال، ووجهت نداء عاجلا لـ “أحرار العالم” للمساهمة في إعلاء “كلمة الباطل” وإطلاق سراح جوعى الاحتلال.

“ليس بإمكان العالم أن يظلّ صامتاً إزاء المشاهد القاسية الناتجة من التعذيب السادي المتعمّد للمختطفين، والذي يشمل تجويعاً من جانب حماس والجهاد الإسلامي”، هذه كلمات وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الذي نطقها “بلا خجل” متناسيا دور حكومته في تجويع القطاع.

وتوجّه وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، جدعون ساعر، إلى نظرائه حول العالم، مطالباً بخروجهم في نداء عاجل مشترك لإطلاق سراح الأسرى في ضوء ما وصفه بـ”المشاهد الصعبة”، التي ظهر فيها الأسيران أفيتار دافيد وروم برسلافسكي.”.

والمثير أن نفس أحرار العالم الذين يخاطبهم “الساعر” الصهيوني، غضوا الطرف عن شهور من القتل والتشريد والمجاعة.

كما أن نظراءه في العالم لم يتحركوا في الأيام الماضية وهم يشاهدون أجسادا نحيلة تتساقط تباعا على الطرقات وفي المستشفيات بسبب سياسية التجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد المئات جوعا وعطشا.

ولم يكتف وزير خارجية الاحتلال بمخاطبة العالم بل تجرأ على طلب عقد جلسة خاصّة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى الصهاينة وأوضاع احتجازهم، وفقاً لما كشفته صحيفة معاريف، العبرية.

والمضحك المبكي في فيلم “التجيع المقلوب” للمخرج جدعون ساعر أن عدد من وزراء خارجية الدول حول العالم استجاب لدعوته، إذ كتب وزير الخارجية الصربي، ماركو غوريتس، أنّ “على حماس إطلاق سراح كل الأسرى حالاً. فلتطلقوا سراح ألون أهيل (الذي حمل جنسية مزدوجة صربية وإسرائيلية) حالاً”،

واعتبر هذا الوزير الصربي في منشور له على منصة “إكس” أن “أفيتار دافيد، وروم برسلافسكي، اللذين اختطفا قبل 666 يوماً، مجوّعان ومعذبان، وهما شهادة على الوحشية غير المعقولة لآسريهم. ونحافتهم هي جريمة فظيعة”.

أمّا وزارة خارجية الباراغواي فقالت في بيان إن حكومتها “تدين بشدّة المشاهد المروعة للمختطفين الإسرائيليين التي بثتها حركة حماس”، على حد وصفها، مشيرةً إلى أنها “تستنكر استخدام المختطفين في إطار حملة دعائية”، مطالبةً بـ”إطلاق سراحهم حالاً”.

أمّا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فنشرت تغريدة على صفحتها بمنصة “إكس” قالت فيها إنّ “صور المختطفين الإسرائيليين مروّعة وتكشف عن بربرية حماس. ينبغي تحرير كل المختطفين فوراً ومن دون قيد أو شرط. على حماس أن تُسلّم سلاحها وتنهي حكمها في غزة. وبالتوازي يجب السماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع للمحتاجين”.

يبدو أن العالم الذي نعيش فيه يحتاج إلى طبيب عيون ماهر وطبيب أمراض عقلية بارع بصورة مستعجلة فنحن بحاجة إلى كشف طارئ على عيون العالم وصحته العقلية قبل ان نُصدر أحكاما “بشعة” في أشباه بشر يحيطون بنا من كل جانب.

أسرى جوعى والشارع يغلي.. حماس تُربك حكومة نتنياهو مجددا

وأحدثت مقاطع فيديو نشرتها حماس والجهاد الإسلامي منذ الخميس الماضي، حالة من الصدمة لدى الصهاينة الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم.

وأخرج الفيديو عائلات الرهائن الصهاينة لدى المقاومة إلى الشارع في مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، محذرين نتنياهو من خطر يتهدد أبناءهم ومطالبين بصفقة فورية لإعادتهم.

ويبدو أن صور المجاعة التي بدت على أجساد الرهائن الصهاينة، أربكت نتنياهو وجعلته في مرمى نيران المعارضة وعائلات الأسرى.

وقال مجرم الحرب المطلوب لدى المحكة الجنائية بنيامين نتنياهو: “بينما تسمح إسرائيل بوصول المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة، يقوم عناصر حماس بتجويع رهائننا عمدا وتصويرهم بطريقة دنيئة ومقيتة.”

وتحدث نتنياهو مع عائلتي الأسيرين أفيتار دافيد وروم براسلافسكي وقال “إن الجهود متواصلة لإعادة كل الرهائن وستستمر دوما بلا كلل”.

ومن جهتها نقلت هيئة البث العبرية عن عائلات الأسرى أن التخلي عن المحتجزين في غزة سيؤدي إلى خراب ما يسمى “الهيكل الثالث”.

وأضافت أن جميع الأسرى في خطر، مطالبة بالانسحاب من قطاع غزة.

وبدوره قال زعيم “حزب إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان “المختطفون يقبعون في أنفاق حماس والمجتمع الإسرائيلي ممزق، والحكومة التي لا تنقذ أبناءها تعمق الشرخ بالمجتمع ولا يحق لها الوجود”.

في حين نقلت هيئة البث العبرية عن المندوب السابق بالأمم المتحدة جلعاد أردان مطالبه بإنهاء الحرب في غزة بشكل فوري لإعادة المحتجزين، ثم العودة للقتال بعد أشهر.

وللإشارة يُقدر الكيان الصهيوني وجود 50 أسيرا صهيونيا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا كبيرا تسبب في استشهاد الكثير منهم.

“التجويع يحصد أسرى الاحتلال”.. عائلاتهم مرعوبة والقسام تُعلق: “يأكلون مما نأكل”

والسبت، أثار المقطع الذي بثته كتائب الشهيد “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، لأسير صهيوني تبدو عليه أعراض المجاعة، صدمة في الكيان الذي اعتاد رؤية هذه المشاهد على أجساد الفلسطينيين في غزة فقط.

وقالت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن “الوقت نفد ويجب وقف الجنون والتوصل إلى اتفاق شامل يعيد المخطوفين”.

وقالت والدة الأسير في غزة ماتان تسانغوكر: “666 يوما مضت على انهيار حياتنا ولا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال.”

ووتابعت قائلة: “مقاطع الفيديو التي نشرت في اليومين الأخيرين للمخطوفين تمزقنا.”

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الفيديو بالصادم وأنه يعبّر عن مدى الضرر الذي لحق بالأسرى جراء الأزمة الغذائية الحادة في القطاع، لافتة إلى أنه ستكون له تداعيات على اتخاذ القرارات.

وعقّب زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد على الفيديو قائلاً :”على جميع أعضاء الحكومة مشاهدة فيديو الأسير (أفيتار) ليلًا وأن يحاولوا بعدها النوم وهم يفكرون كيف يحاول النجاة في النفق”.

وأمس الجمعة، نشرت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لأسير صهيوني ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، وذلك نتيجة استمرار سياسة التجويع الصهيونية في غزة.

وظهر الأسير الصهيوني وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانباً من سياسة التجويع التي يواصل الكيان الصهيوني تنفيذها بغزة.

وقالت القسام في مقطع الفيديو، الذي نشرته على صفحتها بمنصة “تليغرام”، إن هذا الأسير (لم تسمّه) كان “ينتظر أن يخرج بصفقة (تبادل أسرى)”.

وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، قالت “القسام” في مقطع الفيديو إن الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها “يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب”.

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.