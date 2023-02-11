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في حملة إلكترونية.. السعوديون يجمعون أكثر من 66 مليون دولار لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

محمد عبد المؤمن
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في حملة إلكترونية.. السعوديون يجمعون أكثر من 66 مليون دولار لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا
أرشيف
حملة سعودية لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

شارك ما يزيد عن 715 ألف شخص في حملة تبرعات إلكترونية سعودية، لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا. حيث تمّ جمع أكثر من 250 مليون ريال سعودي إلى غاية منتصف نهار السبت.

وحسب ما تظهره بيانات منصة “ساهم” الحكومية للتبرعات، فقد تمكّنت “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، من جمع ما يفوق 66 مليون دولار أمريكي بعد 3 أيام على إطلاقها.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، قد وجّها يوم الثلاثاء، بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لدعم المتضرّرين من الزلزال.

ووقع الزلزال العنيف بشدّة 7.8 درجات، فجر الإثنين 6 فيفري الجاري. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

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